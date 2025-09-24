اليوم الوطني.. نادي الفاروق بالمجاردة يرفع التهاني ويجدد الولاء للقيادة

رفع رئيس نادي الفاروق الرياضي بمحافظة المجاردة، صديق بن بيه الشهري، باسمه ونيابة عن منسوبي النادي، أسمى التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95.
وأكد الشهري أن هذه المناسبة الغالية تجسد وحدة الوطن وتاريخه العريق، وتعكس ما تنعم به المملكة من أمن ورخاء ونهضة شاملة، مشيرًا إلى أن منسوبي نادي الفاروق يجددون الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار ويزيدها تقدماً وازدهاراً.
واختتم رئيس النادي بالتأكيد على التزام "الفاروق" بدوره في القطاع الرياضي، ومواصلة جهوده في صناعة الأبطال وبناء الأجيال الرياضية القادرة على رفع اسم المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعات وزارة الرياضة.