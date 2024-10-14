"سعود بن نهار" يطلع على تقرير وخدمات "غرفة الطائف"

واطلع المحافظ، خلال اللقاء على تقرير الغرفة التجارية، وعدد الخدمات التي تقدمها الغرفة، والذي ارتفع إلى نحو 190 خدمة رئيسة وفرعية، غالبيتها إلكترونية، إضافة إلى عدد مشتركي الغرفة والذي زاد خلال سنتين إلى أكثر من 52 ألف تجديد واشتراك، بنسبة تجاوزت الـ 60%.