"سعود بن نهار" يطلع على تقرير وخدمات "غرفة الطائف"

استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، رئيس غرفة الطائف غازي القثامي.
واطلع المحافظ، خلال اللقاء على تقرير الغرفة التجارية، وعدد الخدمات التي تقدمها الغرفة، والذي ارتفع إلى نحو 190 خدمة رئيسة وفرعية، غالبيتها إلكترونية، إضافة إلى عدد مشتركي الغرفة والذي زاد خلال سنتين إلى أكثر من 52 ألف تجديد واشتراك، بنسبة تجاوزت الـ 60%.
كما اطلع على مشاركات الغرفة في اليوم الوطني الـ 94، ومشاركتها الفعّالة في مهرجان جادة الإبل، وما قدمته طيلة أيام المهرجان.
وهنأ الأمير سعود بن نهار، غازي القثامي، بمناسبة حصول الغرفة على أعلى تقييم لها بنسبة 95%.