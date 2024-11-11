"هلال الباحة" تدرب 2821 شخصًا على الإسعافات الأولية خلال 2024

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق لتأهيل 2821 شخصًا من الجنسين على مهارات الإسعافات الأولية "سفير الحياة" منذ شهر يناير حتى نوفمبر 2024م.
يأتي هذا البرنامج التدريبي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتدريب الأفراد على التعامل مع الحالات الطارئة في المجتمع.
وكذلك تعزيز التأهيل الطبي الطارئ عبر برنامج "سفير الحياة" الذي يشمل الجنسين، ويستهدف جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال مراكز التدريب المنتشرة في المنطقة والتي تضم نخبة من المدربين المؤهلين.
وقدمت الهيئة خلال العام الماضي، 75 محاضرة توعوية حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسعافات الأولية، بهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات الطبية الطارئة التي قد يحتاج إليها الأفراد في المواقف الحرجة.
وفي ختام كل دورة تدريبية، يحصل المشاركون على شهادة معتمدة من الهيئة.
كما ساهمت الهيئة في تعريف المجتمع بخدماتها المختلفة، كخدمة الاتصال على الرقم 997 للإبلاغ عن الحوادث، أو طلب الإرشادات الطبية عبر تطبيق "أسعفني".
ويمكن لجميع أفراد المجتمع التسجيل في الدورات التخصصية ودورة "سفير الحياة" عبر منصة "متأهب" الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ويعدّ هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية ورفع جاهزية الأفراد للتعامل مع الحالات الطارئة تحقيقًا لرؤية الهيئة "نسعى لنحييها".