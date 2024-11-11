"هلال الباحة" تدرب 2821 شخصًا على الإسعافات الأولية خلال 2024

وقدمت الهيئة خلال العام الماضي، 75 محاضرة توعوية حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسعافات الأولية، بهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات الطبية الطارئة التي قد يحتاج إليها الأفراد في المواقف الحرجة.