أمير منطقة القصيم يرعى ختامَ الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية

رعى أميرُ منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء؛ ختامَ فعاليات الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية، تحت شعار "تكاتف"، الذي نظمته أمانة القصيم.
جاء ذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.
وأعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاعات الحكومية والربحية وغير الربحية؛ لتحقيق منجزات تليق بمنطقة القصيم.
وقال: إن الملتقى يستهدف بنسخته الثانية الحدائقَ الحضرية، وتهدف الوزارة لرفع مستوى القيمة التي تضيفها في أنسنة المدن ودعم رؤى الشباب المبدع أصحاب المبادرات التي تخدم هذه التوجيهات.
وقدّم أمينُ القصيم المهندس محمد المجلي، شكرَه وتقديره لأمير المنطقة الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والرعاية الكريمة للملتقى.
ولفت إلى أن دعم ومتابعة أمير المنطقة لمشروعات الأمانة بالقصيم، تقف خلف ما يتحقّق من منجزات على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أن أمانةَ القصيم مستمرةٌ في تطوير الخدمات البلدية، وفق التطلعات، عبر حزمة من المشروعات التنموية المتنوّعة، بإشراف ودعم من أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية.