أمير منطقة القصيم يرعى ختامَ الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية

وأشار إلى أن أمانةَ القصيم مستمرةٌ في تطوير الخدمات البلدية، وفق التطلعات، عبر حزمة من المشروعات التنموية المتنوّعة، بإشراف ودعم من أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية.