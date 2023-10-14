بالصور.. "العلم" يفتتح جمعية رعاية كبار السن بالأفلاج

حضر الحفل عبدالله الضياف، والمحامي الدكتور محمد الجذلاني، ومدير مركز التنمية عبدالرحمن الخميسة، وأعضاء الجمعية؛ حيث شهد عرضًا مرئيًّا عن أهداف الجمعية وشمولية خدماتها للمحافظة ومراكزها.