بالصور.. "العلم" يفتتح جمعية رعاية كبار السن بالأفلاج

شهد محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، مساء الخميس، حفل افتتاح جمعية رعاية كبار السن "إجلال"، بالمحافظة.
حضر الحفل عبدالله الضياف، والمحامي الدكتور محمد الجذلاني، ومدير مركز التنمية عبدالرحمن الخميسة، وأعضاء الجمعية؛ حيث شهد عرضًا مرئيًّا عن أهداف الجمعية وشمولية خدماتها للمحافظة ومراكزها.
كما تَحَدث رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية كبار السن بالأفلاج عبدالرحمن أبو دجين، عن أهداف الجمعية التي تتضمن رفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم، ودعم حقوق كبار السن، وتوفير بيئة مناسبة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية لهم والتوعية باحتياجاتهم وحقوقهم.
كذلك توعيةُ المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن، وتقديم المساندة للمسنين وأسرهم، بما يساعدهم على تخطي متطلبات هذه المرحلة.
بالإضافة إلى استثمار خبرات وقدرات كبار السن، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية؛ بما يخدم هذه الفئة الغالية وبناء فِرَق تطوعية لخدمتهم.