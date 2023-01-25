"الزهراني" يدشن أعمال الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالليث

دشَّن محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم، بحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة مكة مساعد الحمراني ومدير تعليم الليث الدكتور زكي الحازمي، وعميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور مخلد السعيدي، وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية أعمال الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والذي تستضيفه إدارة التعليم بالليث بالشّـراكة مع الكلية الجامعية بالليث ومكـتب الـخريجين وتنميـة المهارات المهنيـة بجامعة أم القرى.
واطّلع "الزهراني"، خلال جولته داخل الفرع المتنقل على الخدمات التي يُقدّمها لمساعدة الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، مستمعًا لشرحٍ تفصيلي عن أهداف وخطط الفرع، وأبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها؛ بهدف دعم توطين الوظائف، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، وبرنامج دروب (التدريب الإلكتروني) والبوابة الوطنية للعمل (طاقات) وبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وبرنامج دعم التوظيف، وعرض برامج الدعم للشركات والمنشآت.
وثمّن "الزهراني" مبادرة صندوق الموارد البشرية "هدف" في مساعدة الشباب والفتيات في البحث لهم عن فرص عمل من خلال تسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل وطرق البحث عن عمل، مؤكدًا توفير المحافظة لكل الإمكانات لفريق عمل الفرع المتنقل والعمل معهم على إنجاز مهام عملهم بكل يسر وسهولة.
فيما قدّم "الحمراني "شكره لمحافظ الليث ولجميع الجهات المشاركة، مبينًا أنّ الفرع المتنقل يهدف إلى توفير الوقت والجهد، وذلك من خلال عرض الخدمات المقدمة والفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص والتدريب على العمل حتى يتمكن المستفيد من معرفة احتياج سوق العمل .