"الزهراني" يدشن أعمال الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالليث

واطّلع "الزهراني"، خلال جولته داخل الفرع المتنقل على الخدمات التي يُقدّمها لمساعدة الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، مستمعًا لشرحٍ تفصيلي عن أهداف وخطط الفرع، وأبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها؛ بهدف دعم توطين الوظائف، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، وبرنامج دروب (التدريب الإلكتروني) والبوابة الوطنية للعمل (طاقات) وبرنامج التدريب على رأس العمل تمهير، وبرنامج دعم التوظيف، وعرض برامج الدعم للشركات والمنشآت.