محافظ ضرما يدشن الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية بالمحافظة

دشن محافظ ضرما هزاع بن ناصر بن قرملة في مقر المحافظة ، أمس الأربعاء، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي ينفذها القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور مدير مستشفى ضرما العام خالد بن حمدان العصيمي.
وتفصيلاً، تستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك عامة أفراد المجتمع.
واطلع المحافظ عقب التدشين على برنامج الحملة واستعدادات القطاع الصحي لتنفيذها بالمرافق الصحية بالمحافظة، والفئات المستهدفة من الحملة للحد من انتشار الإنفلونزا وتقليل الإصابة بها.
من جهة أخرى ثمّن “ابن قرملة ” الجهود التي يقوم بها منسوبو القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الحملات والمبادرات التوعوية التي تعزّز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع من أجل صحتهم وسلامتهم.