محافظ ضرما يدشن الحملة الوطنية لتطعيم الإنفلونزا الموسمية بالمحافظة

دشن محافظ ضرما هزاع بن ناصر بن قرملة في مقر المحافظة ، أمس الأربعاء، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي ينفذها القطاع الصحي بالمحافظة، بحضور مدير مستشفى ضرما العام خالد بن حمدان العصيمي.