في زيارة رسمية لتعزيز الاستثمار.. وكيل "التعليم" يزور الطائف ويلتقي المستثمرين

في خطوة لافتة لدعم الاستثمار التعليمي، زار وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبدالرحمن بن سعد الهاجري، اليوم، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حيث التقى المدير العام الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وعددًا من منسوبي ومنسوبات التعليم.
ورحب "الغامدي" بالمهندس الهاجري والوفد المرافق، مشيدًا بالتعاون مع الجهات الرسمية وفي مقدمتها غرفة الطائف، والأمانة، والقطاعات الحكومية والخاصة، في دعم الاستثمار وتوسيع قاعدته في قطاع التعليم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد "الغامدي" أن تعليم الطائف يمد جسور الدعم للمستثمرين، ويعمل على تهيئة البيئة التعليمية للاستثمار النوعي والمستدام.
واطلع المهندس الهاجري خلال الزيارة على واقع الاستثمار التعليمي وسبل تطويره، كما وقف ميدانيًا على عدد من المواقع القابلة للاستثمار، مثل المدينة الكشفية ونادي المعلمين، مستعرضًا التحديات القائمة والحلول الممكنة لتعزيز الاستثمار التعليمي في المحافظة.
وشملت الزيارة لقاءً بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف، حيث اجتمع وكيل الوزارة مع رئيس مجلس الغرفة وعدد من المستثمرين وملاك المدارس، واستعرض معهم فرص الاستثمار المتاحة، وناقش مستقبل التعليم الخاص وإمكانات تطويره.
وشدد "الهاجري" على أن وزارة التعليم حريصة على تمكين المستثمرين وتسهيل إجراءات التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم اللازم بما يحقق الجودة، ويعزز استدامة المشاريع التعليمية، ويسهم في بناء جسور التعاون الفاعل مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية تطوير البيئة الاستثمارية التعليمية، وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في مشاريع نوعية تحقق تطلعات الوزارة وتخدم الأهداف الوطنية لرؤية 2030.