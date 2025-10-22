في زيارة رسمية لتعزيز الاستثمار.. وكيل "التعليم" يزور الطائف ويلتقي المستثمرين

في خطوة لافتة لدعم الاستثمار التعليمي، زار وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبدالرحمن بن سعد الهاجري، اليوم، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، حيث التقى المدير العام الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، وعددًا من منسوبي ومنسوبات التعليم.