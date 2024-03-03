أمانة جدة و"رافد" توقعان اتفاقية تعاون لنشر ثقافة الوقف وإبراز دوره الريادي في خدمة المجتمع

وقعت أمانة جدة اتفاقية تعاون مع جمعية رافد للأوقاف، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة في تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع غير الربحي في تبادل الخبرات وتقديم الدعم بهدف نشر ثقافة الوقف وإبراز دوره الريادي في خدمة المجتمع ودعم عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقع الاتفاقية من طرف أمانة محافظة جدة معالي الأمين صالح بن علي التركي ومن طرف جمعية رافد الدكتور مسفر بن حسين المالكي المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية، حيث تسعى الأمانة من خلال هذه الاتفاقية لتطبيق العديد من البرامج الاجتماعية والأنشطة والمبادرات الإبداعية والثقافية حيث سيكون لهذه الاتفاقية الدور الكبير في التعريف بدور الأوقاف ومساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية ودورها الكبير في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وذلك من خلال إقامة الأنشطة والبرامج والمعارض التعريفية التي تخدم فئات المجتمع وقطاع الأوقاف بمحافظة جدة بما يساهم وبشكل كبير في خدمة الأهالي بالمحافظة ورفع الوعي المجتمعي بدور الوقف من خلال المبادرات ومشاركة القطاع غير الربحي.
وأعرب الدكتور مسفر المالكي عن شكره لأمانة جدة على تبنيها العمل المجتمعي موضحاً أن توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية رافد للأوقاف وأمانة جدة يأتي في إطار رغبة الطرفين في تنمية القطاع الوقفي وإحياء سنة الوقف بين أفراد المجتمع، وإيجاد الممكّنات المساهمة في تعزيز دور الأوقاف اقتصادياً واجتماعياً، وتحقيق التكامل المنشود بين القطاعات المختلفة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.