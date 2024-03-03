أمانة جدة و"رافد" توقعان اتفاقية تعاون لنشر ثقافة الوقف وإبراز دوره الريادي في خدمة المجتمع

وأوضح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية، حيث تسعى الأمانة من خلال هذه الاتفاقية لتطبيق العديد من البرامج الاجتماعية والأنشطة والمبادرات الإبداعية والثقافية حيث سيكون لهذه الاتفاقية الدور الكبير في التعريف بدور الأوقاف ومساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية ودورها الكبير في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وذلك من خلال إقامة الأنشطة والبرامج والمعارض التعريفية التي تخدم فئات المجتمع وقطاع الأوقاف بمحافظة جدة بما يساهم وبشكل كبير في خدمة الأهالي بالمحافظة ورفع الوعي المجتمعي بدور الوقف من خلال المبادرات ومشاركة القطاع غير الربحي.