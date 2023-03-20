"تداوي" الصحية توقع اتفاقية شراكة مع مستشفى شرورة العام

من جانبه، أشاد "العنزي" بخدمات الجمعية للمرضى المحتاجين، بعد الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة التي قدمت للمستفيدين خلال العام 2022م، داعيًا إلى مواصلة الجهود لخدمة المستفيدين في محافظة شرورة والمراكز التابعة لها.