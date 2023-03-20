"تداوي" الصحية توقع اتفاقية شراكة مع مستشفى شرورة العام

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالمحافظة، أعضاء ومنسوبي جمعية "تداوي" الصحية بشرورة.
ضم الوفد الزائر: رئيس الجمعية علي بن هادي الحملي، ومدير مستشفى شرورة العام عبدالله بن حسن عسكر الصيعري، والمدير التنفيذي للجمعية مسعد مبارك الصيعري.
جاء ذلك في إطار توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين الجانبين، تهدف إلى تكامل الخدمات الصحية بين الجمعية والمستشفى؛ لخدمة المرضى المحتاجين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج أو العمليات أو الأجهزة الطبية.
وقدمت الجمعية 50 مولد أكسجين لمستشفى شرورة العام؛ لخدمة المرضى المحتاجين وغير القادرين على شرائها بتكلفة تتجاوز المائة ألف ريال.
من جانبه، أشاد "العنزي" بخدمات الجمعية للمرضى المحتاجين، بعد الاطلاع على تقرير البرامج والأنشطة التي قدمت للمستفيدين خلال العام 2022م، داعيًا إلى مواصلة الجهود لخدمة المستفيدين في محافظة شرورة والمراكز التابعة لها.
وفي نهاية اللقاء، جرى تكريم موظفي الجمعية من قبل محافظ شرورة؛ لتميزهم خلال العام 2022م.
كما شكر "العنزي" صحيفة "سبق"، والقائمين عليها؛ لحضورها توقيع تلك الاتفاقية وتغطيتها البارزة والملموسة لكل ما يحدث في محافظة شرورة، لما فيه الصالح العام.