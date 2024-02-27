جمعية العون تحقق نسبة تقييم 98.52% في تطبيق معايير الحوكمة لعام 2022م

وكذلك تهتم بالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وتقدم لهم الإعانات العينية والمالية حسب ما يرد إليها من تبرعات إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية (كفالة أسرة، الأوقاف الخيرية، إفطار صائم، والحقيبة المدرسية، كسوة العيد، زكاة الفطر، ومشروع شكر النعمة وسقيا ماء السبيل...) على مستوى المحافظة وضواحيها تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الثالث بتصريح رقم 691 وترعى حاليًا ما يزيد عن ألف ومائتي أسرة في محافظة الطائف.