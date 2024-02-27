جمعية العون تحقق نسبة تقييم 98.52% في تطبيق معايير الحوكمة لعام 2022م

في خطوة توضح جهود جمعية العون الخيرية بالطائف، حصلت الجمعية على تقرير تدقيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعلى نسبة 98.52% من الزيارة الأولى لمقيّم الحوكمة.
وأوضح مسؤول الأداء والحوكمة بالجمعية، سلطان السعدي، أن معايير الحوكمة تتمثل في ثلاثة معايير متمثلة في معيار الامتثال والالتزام يليه معيار الشفافية والإفصاح، وأخيرًا معيار السلامة المالية. وقد حصلت الجمعية على نسبة 100% في معيار الامتثال والالتزام، ونسبة 95.50% في معيار الشفافية والإفصاح،
وأكد "السعدي" على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة في إطار رؤية المملكة 2030م والتي تنص على "تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات" ومنها القطاع غير الربحي والذي تحرص الجمعية على الالتزام به، كما تحرّص عليه الوزارة للارتقاء بالقطاع غير الربحي لتبني ممارسات الحوكمة الرشيدة.
وعبّر عن فخره بالتقدير الذي حققته الجمعية والذي يعتبر حافزًا لمواصلة تحسين وتعزيز ممارساتنا، وعليه أكد "السعدي" على اهتمام الجمعية بالابتكار والتفاني في تحقيق أهدافها النبيلة، وعلى الأهمية المتزايدة لتعزيز معايير الحوكمة لتحقيق أثر إيجابي وفعال في المجتمع.
وتتميز "العون الخيرية" في تقديم مبادرات وبرامج مبتكرة لدعم الأسر وتعزيز التنمية المستدامة لأبناء الأسر.
وكذلك تهتم بالفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وتقدم لهم الإعانات العينية والمالية حسب ما يرد إليها من تبرعات إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية (كفالة أسرة، الأوقاف الخيرية، إفطار صائم، والحقيبة المدرسية، كسوة العيد، زكاة الفطر، ومشروع شكر النعمة وسقيا ماء السبيل...) على مستوى المحافظة وضواحيها تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الثالث بتصريح رقم 691 وترعى حاليًا ما يزيد عن ألف ومائتي أسرة في محافظة الطائف.