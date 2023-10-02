إطلاق مبادرة "تنظيف سواحل عسير" على امتداد 242 كم2

دشّن أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي مبادرة "تنظيف سواحل عسير" بطول 242 كيلو مترًا مربعًا، بداية من ساحل الحريضة وانتهاء بساحل سعيدة الصوالحة.
وشارك في الحملة أكثر من 250 فردًا إضافة إلى مشاركين عن الدوائر الحكومية، وفي مقدمتها محافظات المراكز والأمن ومراكز التعليم وحرس الحدود، كما شارك في الحملة طلاب وطالبات من المدارس، وفرق تطوعية بعدد 100 مشارك ومشاركة و30 معدة.
وقال أمين عسير: نظافة الشواطئ والأماكن العامة مسؤولية الجميع، وينبغي على كل فرد المساهمة في رفع مستوى الوعي في التخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي تساهم في استدامة طبيعية جميلة وخلابة يرتادها الجميع وهي بأجمل حلة في ظل مساعي جعل عسير وجهة عالمية على مدار العام بحلول 2030 وتستقطب أكثر من 10 مليون سائح.