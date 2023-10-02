إطلاق مبادرة "تنظيف سواحل عسير" على امتداد 242 كم2

وشارك في الحملة أكثر من 250 فردًا إضافة إلى مشاركين عن الدوائر الحكومية، وفي مقدمتها محافظات المراكز والأمن ومراكز التعليم وحرس الحدود، كما شارك في الحملة طلاب وطالبات من المدارس، وفرق تطوعية بعدد 100 مشارك ومشاركة و30 معدة.