مؤتمر تبوك الأول للصحة النفسية يؤكد أهمية تبني جودة الحياة في البيئات التعليمية

وعن دور المؤتمر وأثره في الأوساط الطبية أكد أستاذ كلية الطب بجامعة الدمام استشاري علم النفس السريري والعصبي الدكتور سعيد بن هادي وهاس أن المؤتمر قد حقق الأهداف التي أقيم من أجلها، إذ يُعد من أميز الأنشطة العلمية التي مرت به، خاصة أنه قد ضم شعارًا تسعى المملكة لتحقيقه ضمن خطتها الاستراتيجية 2030، التي أتت لتحمل بشائر، الخير وفي طياتها مشروع وطني يُعنى بتحسين جودة الحياة للجميع، والذي سيرسم الطريق بمنهجية علمية نحو عالم السعادة وتحقيق جودة الحياة في الشق المُؤسساتي الذي ترعاه الدولة - حفظها الله - والشق الفردي والأسري والمجتمعي، مشيراً إلى أن السعادة صناعة لا تطرق الباب بل يجب علينا جميعًا الاهتمام بها ومراقبتها كحال مختلف الصناعات التي تحتوي على مواد خام ومصنع وخط إنتاج ومراقبة وغرفة تحكم، وقبل ذلك معرفة مواصفات المنتج قبل إنتاجه والمحافظة على جودته والاستمرار في تحسينه.