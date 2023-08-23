مدير "تعليم الطائف" يعقد لقاءً ترحيبيًّا بطلاب وطالبات المحافظة عبر "التيمز"

واستمع الطلاب والطالبات من المدير العام للتعليم عبارات التحفيز والشكر والتقدير على الانضباط خلال اليوم الأول من الدراسة، كما بيّن في كلمات توجيهية تحثّهم على البداية الجادة واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ كونهم ثروة الوطن ويملكون عديد المواهب.