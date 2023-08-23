مدير "تعليم الطائف" يعقد لقاءً ترحيبيًّا بطلاب وطالبات المحافظة عبر "التيمز"

نفذت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين- بنات"؛ اللقاء الترحيبي للمدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بطلاب وطالبات تعليم الطائف في جميع المراحل الدراسية عبر تطبيق TEMS.
واستمع الطلاب والطالبات من المدير العام للتعليم عبارات التحفيز والشكر والتقدير على الانضباط خلال اليوم الأول من الدراسة، كما بيّن في كلمات توجيهية تحثّهم على البداية الجادة واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة؛ كونهم ثروة الوطن ويملكون عديد المواهب.
وأشاد بتمثيل الطلاب والطالبات خير تمثيل لوطنهم وإدارتهم على منصات التتويج، مؤكدًا عليهم مضاعفة الجهد لتحقيق أعلى النتائج، وخصوصًا في الاختبارات الوطنية والدولية التي تساهم في عملية التعلم لتحقيق النتائج المميزة في التحصيل الدراسي.
وأعدَّ تعليم الطائف سلسلة من البرامج واللقاءات التربوية منذ انطلاقة العام الدراسي الجديد.