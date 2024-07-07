"بيئة أضم" تعقد ورشة عمل عن "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان"

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، ورشة عمل إرشادية عن "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان"، بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بفرع منطقة مكة المكرمة.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب المالكي: إن المكتب يحتفي بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المشتركة، بمشاركة جهات عدة، بهدف زيادة وعي مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم؛ لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافة إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المعدية.
وأكد "المالكي"، أهمية دعم الخطط الوطنية للتنمية الصحية الواحدة من تنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
وأوضح، أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزعم إقامتها خلال الفترة القادمة التي تقيمها المكاتب خدمة لمربي الماشية.
وأيضًا انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية خاصة، والمجتمع عامة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.