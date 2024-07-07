"بيئة أضم" تعقد ورشة عمل عن "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان"

وأيضًا انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية خاصة، والمجتمع عامة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها، والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذه الأمراض.