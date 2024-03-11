وزير التعليم يُهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، باسمه ونيابةً عن منسوبي ومنسوبات التعليم، اليوم الاثنين، التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا "البنيان"، الله العلي القدير، أن يحفظ للمملكة وقيادتها الرشيدة من كل سوءٍ ومكروه وسائر بلاد المسلمين.
كما قدم وزير التعليم، التهنئة لمنسوبي التعليم والطلبة وأسرهم وأفراد المجتمع، منوهاً بجهود المملكة واستعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن، من المعتمرين والزّوار خلال الشهر الفضيل.
وقال: إن الفرق الكشفية التابعة للوزارة مستمرة في تنفيذ الأدوار التطوعية المناطة بهم، ومساندة الجهات المختصة بخدمة المعتمرين، من خلال ما يقدمونه من أعمال إنسانية واجتماعية تعكس حجم التكامل والعمل البنّاء.
وفي ختام تصريحه، سأل الله عز وجل، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يُعيد هذه المناسبة ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار.