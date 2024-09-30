"أدبي جدة" يحتفل باليوم الوطني 94 بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين

أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة احتفالية بمناسبة الذكرى 94 لليوم الوطني، حيث افتتح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي المعرض التشكيلي والفوتوغرافي الجماعي بصالة الدكتور عبدالحليم رضوي بجمعية الثقافة والفنون.
كما افتتح الورشة التشكيلية التي خصصت عن عام الإبل وتقدمها الفنانة التشكيلية نوال العمري بقاعة الفنون التشكيلية بالنادي، ودشن كذلك ورشة الخط العربي ومعرض تشكيلي آخر بقاعة المحاضرات بالنادي.
بعدها بدأت الأمسية الشعرية التي أحياها مجموعة من الشعراء وهم: الشاعر بندر السلمي والشاعرة هياء الشهراني، والشاعر عماد الشريف والشاعر عبدالله السيد، والشاعر فيصل العمري والشاعرة وفاء الغامدي، حيث تسابقوا لتقديم أجمل القصائد التي تتغنى بالوطن، وفي نهاية الـأمسية كرم الدكتور عويقل الشعراء المشاركين والفنانين والخطاطين.