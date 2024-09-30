"أدبي جدة" يحتفل باليوم الوطني 94 بحضور نخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين

بعدها بدأت الأمسية الشعرية التي أحياها مجموعة من الشعراء وهم: الشاعر بندر السلمي والشاعرة هياء الشهراني، والشاعر عماد الشريف والشاعر عبدالله السيد، والشاعر فيصل العمري والشاعرة وفاء الغامدي، حيث تسابقوا لتقديم أجمل القصائد التي تتغنى بالوطن، وفي نهاية الـأمسية كرم الدكتور عويقل الشعراء المشاركين والفنانين والخطاطين.