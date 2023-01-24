شاهد.. رحلة مسيرة الأجداد لأبناء جمعية "كيان" في محمية "خالد الملكية"

وتقع محمية الملك خالد الملكية في مدينة الرياض، وتبعد عن وسط المدينة قرابة 80 كم، وتمتاز المحمية بمزيج من الكثبان الرملية، والعديد من الشعاب الطبيعية الرافدة لوادي السلي التي تمرّ بمحاذاة تلك الكثبان الرملية مثل شعيب أبو شجرة، وتحوي المحمية مناظر طبيعية متنوعة من تلال وسهول وأودية، وأنواع عديدة من النباتات والكائنات الفطرية من الثدييات والزواحف والطيور، كما تحوي المحمية أمثلة متنوعة من الكائنات الفطرية من الثدييات: الثعلب، والخفاش، وقنفذ الصحراء، ومن النباتات الصحراوية: العوسج، والسمر النجدي، وشجرة الحرمل.