شاهد.. رحلة مسيرة الأجداد لأبناء جمعية "كيان" في محمية "خالد الملكية"

استضافت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، عدد ٢٤ من أبناء ومستفيدات جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة لرحلة مسيرة الأجداد؛ وهي من رحلات العرمة في محمية الملك خالد الملكية، وبتشغيل من شركة مسارات السياحية، وذلك بدعوة من هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، يوم أمس الاثنين، من الساعة السابعة صباحًا وحتى الخامسة مساء.
وفي التفاصيل: استفاد الأبناء من الدورة التعريفية عن المحمية والبيئة؛ حيث استمعوا إلى شرح مفصل وثري بالمعرفة والمعلومات التوعوية الهامة التي قدمها المرشدون السياحيون في المحمية، واستمتع الجميع بما شاهدوه في المحمية وقضوا أوقاتًا سعيدة ومليئة بالمغامرة.
واصطحبوهم في جولة رائعة وهادفة داخل المحمية، ومن ثم ركبوا الخيل واستمتعوا به، وحملوا الصقور، ورموا السهام، واستمتعوا بشوي الذرة ووجبة الغداء المقدمة لهم. وكان طاقم المحمية متفاعلًا جدًّا مع مستفيدي كيان.
وتقع محمية الملك خالد الملكية في مدينة الرياض، وتبعد عن وسط المدينة قرابة 80 كم، وتمتاز المحمية بمزيج من الكثبان الرملية، والعديد من الشعاب الطبيعية الرافدة لوادي السلي التي تمرّ بمحاذاة تلك الكثبان الرملية مثل شعيب أبو شجرة، وتحوي المحمية مناظر طبيعية متنوعة من تلال وسهول وأودية، وأنواع عديدة من النباتات والكائنات الفطرية من الثدييات والزواحف والطيور، كما تحوي المحمية أمثلة متنوعة من الكائنات الفطرية من الثدييات: الثعلب، والخفاش، وقنفذ الصحراء، ومن النباتات الصحراوية: العوسج، والسمر النجدي، وشجرة الحرمل.
وثمنت جمعية "كيان" للأيتام دعوة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية للجمعية للقيام بهذه الرحلة الممتعة "رحلة مسيرة الأجداد"، التي جاءت ضمن رحلات العرمة في محمية الملك خالد الملكية التي استفاد منها أبناؤنا الأيتام، وشكرت الجمعية جميع المرشدين السياحيين في المحمية على ما قدموه من معلومات واهتمام.