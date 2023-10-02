ضمن برنامج "واثق".. جمعية كيان للأيتام تنظم زيارة لمصنع "خطوة جمل"

امتداداً لأنشطة "برنامج واثق" وضمن الدمج المجتمعي للمستفيدين، نظمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة زيارة تعريفية لمستفيديها لمصنع خطوة جمل، بمرافقة الأخصائية أحلام بنت عبد الرحمن، مديرة إدارة التنمية والتمكين بالجمعية، وذلك بهدف تقوية مهاراتهم الحياتية، وإكسابهم المزيد من الخبرات، والتعرف على المشاريع الوطنية الرائدة بمشاركة عدد من الأسر الصديقة للجمعية.
وكان باستقبالهم عبداللطيف الوشيقري الرئيس التنفيذي لشركة خطوة جمل، والذي بدوره رحب بهم وشد على أياديهم للانطلاق نحو أهدافهم بدافعية قوية، وتمنى لهم الاستفادة التامة من هذه الزيارة الملهمة لهم والمحفزة، وتمنى لهم كل توفيق ونجاح في حياتهم.
كما أقيمت لهم جلسة حوارية مع البراء العوهلي، المؤثر الاجتماعي في نمط الحياة، وقد استفاد منها الجميع وأثريت معلوماتهم ومفاهيمهم. وبعد ذلك قاموا بجولة تعريفية لخطوط الإنتاج في صناعة القهوة ومراحلها واستفادوا من الجولة والشرح الوافي خلالها وأثريت معلوماتهم عنها، واستمتعوا كثيراً بما شاهدوه.
وقال رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي لجمعية كيان: "انطلاقاً من توجه جمعية "كيان" للأيتام في تمكين مستفيديها من البرامج التي تقدمها لهم جاء "برنامج واثق" كأحد البرامج التي نتطلع أن ينعكس أثره عليهم والمتعلق بتعليمهم اللغة الإنجليزية واستمرار التعليم عن بعد وفق برنامج معد مع أحد المعاهد العالمية المتخصصة في هذا الجانب".
وأضاف "يقوم البرنامج كل شهر بزيارة أحد أبرز المعالم والقطاعات التجارية والاستثمارية، وتشمل الزيارة أن يتحدث أحد المستثمرين ويعرض تجربة ومسيرة النجاح، بالإضافة إلى زيارة أحد أبرز المتحدثين في وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم قيم التعاون والإبداع والتميز التي يمكن أن يستفيد منها الأيتام في حياتهم العملية والعلمية والحياتية".
وتسعى جمعية كيان في برامجها إلى تعزيز الاعتماد على النفس وتمكين مستفيديها من التعرف على النماذج الناجحة في المجتمع، وسوف يستمر هذا البرنامج لمدة عام يُقاس من خلاله الأثر عليهم ومعرفة الجوانب التي تحتاج إلى دعم ومساندة.
وجاءت زيارة أبناء الجمعية إلى مصنع للقهوة وحديث مالكي هذا المصنع عن تجربتهم والنجاح الذي تحقق بالإضافة إلى قيام أحد المشاهير والمتمكنين في وسائل التواصل الاجتماعي بالحضور والحديث معهم وهذا هدف رئيس لتعزيز همتهم والرفع من إمكانية أنك تستطيع عمل ذلك.