ضمن برنامج "واثق".. جمعية كيان للأيتام تنظم زيارة لمصنع "خطوة جمل"

وقال رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي لجمعية كيان: "انطلاقاً من توجه جمعية "كيان" للأيتام في تمكين مستفيديها من البرامج التي تقدمها لهم جاء "برنامج واثق" كأحد البرامج التي نتطلع أن ينعكس أثره عليهم والمتعلق بتعليمهم اللغة الإنجليزية واستمرار التعليم عن بعد وفق برنامج معد مع أحد المعاهد العالمية المتخصصة في هذا الجانب".