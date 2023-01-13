"مركز الملك عبدالعزيز للخيل"ينجز 193 معاملة في عدد من المحافظات

أنهى "فرع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة" بمنطقة حائل لعام 2022م، تغطية الأعمال الخاصة بالفرع بالمنطقة والمناطق الشمالية من المملكة التابعة لخدمات الفرع بقيادة الطبيب البيطري شافي الشمري.

وفي التفاصيل، فإنه وبدعم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، تم إنجاز 193 معاملة في التبليغ والولادة في عددٍ من المناطق الشمالية التابعة للفرع بالسفر لها، ورسم أوصاف الخيل، وسحب عينات دم، وزراعة الشرائح.