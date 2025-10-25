محافظة أضم تنضم إلى برنامج المدن الصحية وتبدأ تطبيق المعايير العالمية

ترأس وكيل محافظة أضم علي بن عطية الزهراني الاجتماع الدوري الثالث لرؤساء لجان برنامج مدينة أضم الصحية، وذلك في صالة الاجتماعات ببلدية أضم، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأعضاء المعنيين بالبرنامج.
وناقش الاجتماع المعايير الأساسية لبرنامج المدن الصحية ومستوى الإنجاز في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من اللجان في تنفيذ المبادرات الصحية والمجتمعية، والخطط التطويرية الهادفة إلى رفع جودة الحياة في المحافظة.
وأكد وكيل المحافظة أن انضمام أضم إلى برنامج المدن الصحية يمثل منعطفًا تنمويًا مهمًا يعزز مكانتها كمحافظة رائدة في مجال الصحة العامة والاستدامة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المشاركة لتحقيق معايير الاعتماد، وتطوير مشاريع مبتكرة تدعم متطلبات البرنامج. كما أشاد بما تحقق من إنجازات، موجهًا بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية والصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج المدن الصحية الذي يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة من خلال تهيئة بيئة معيشية صحية وآمنة، ورفع الوعي الصحي لدى السكان، وتشجيع المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ للمبادرات التنموية. كما يسعى البرنامج إلى تحسين البيئة الحضرية والخدمات الأساسية، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين الخدمات الصحية والوقائية، وصولًا إلى تحقيق معايير الاعتماد الدولية التي تمنحها منظمة الصحة العالمية للمدن المستوفية للشروط الصحية والبيئية.
ورفع وكيل محافظة أضم شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على دعمهما اللامحدود لمشروعات التنمية وبرامج جودة الحياة في محافظات المنطقة، ومنها برنامج مدينة أضم الصحية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق التميز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم البرنامج وتحقيق أهدافه المستقبلية.