محافظة أضم تنضم إلى برنامج المدن الصحية وتبدأ تطبيق المعايير العالمية

وتأتي هذه الجهود في إطار برنامج المدن الصحية الذي يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة من خلال تهيئة بيئة معيشية صحية وآمنة، ورفع الوعي الصحي لدى السكان، وتشجيع المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ للمبادرات التنموية. كما يسعى البرنامج إلى تحسين البيئة الحضرية والخدمات الأساسية، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين الخدمات الصحية والوقائية، وصولًا إلى تحقيق معايير الاعتماد الدولية التي تمنحها منظمة الصحة العالمية للمدن المستوفية للشروط الصحية والبيئية.