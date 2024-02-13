المركز العربي للقانون الدولي الإنساني يطلق النسخةَ الجديدة من موقعه الإلكتروني

من جهته قال رئيس المركز العربي للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد النادي، في كلمته الترحيبية: إنّ المركز يفخر منذ تأسيسه بنشره لثقافة الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وبأهمية هذا التخصص الحيوي، خاصة في منطقتنا العربية، مضيفًا: أننا في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني نسعى إلى أن نكون مظلّة لكافة الخبراء والمختصّين في مجال القانون الدولي الإنساني، والمجالات الأخرى المتّصلة به؛ وذلك بهدف تعزيز نشر وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة في هذا المجال، وتبسيط المفاهيم القانونية المعقدة المتعلقة به؛ حتى تصبح متاحة لجمهور واسع. وفي سبيل تحقيق هذا المبتغى يسرّنا أن نضع بين أيديكم موقعنا الإلكتروني الجديد وفي نسخته التجريبية، والذي يتضمّن مجموعة متنوعة من الوثائق، والدراسات، والأخبار، وغيرها؛ حيث تمّ تصميمها بأسلوب يسهّل الوصول إليها.