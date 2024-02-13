المركز العربي للقانون الدولي الإنساني يطلق النسخةَ الجديدة من موقعه الإلكتروني

أطلق المركزُ العربي للقانون الدولي الإنساني النسخةَ الجديدة من موقعه الإلكتروني، والذي يعتبر فضاءً مفتوحًا لكل المهتمّين بالقانون الدولي الإنساني والمجالات المرتبطة به.
وبهذه المناسبة عبّر الأمين للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن مباركته للمركز العربي للقانون الدولي الإنساني، ولكل زوار الموقع الإلكتروني؛ التحديثَ الجديد لموقعه، والذي سيكون نافذةً مهمّة للاطّلاع على كل ما يتعلّق بنشاطات المركز، وكذلك من خلال البحوث والدراسات التي سيقوم المركز بنشرها بالتعاون مع الخبراء والمهتمين بالقانون الدولي الإنساني في العالم العربي.
وأوضح أن أهمية المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في الأمانة العامة للمنظمة، تكمن في مساهمته في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به، وكشف خروقاته وانتهاكاته، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه النسخة من الموقع يأتي في ظلّ الانتهاكات الجسيمة والمخالفة لكل القوانين والأعراف، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين عامة وفي غزة خاصة.
وأضاف: أنه لهذا الغرض أنشأ المركزُ لجنةً مكوّنة من خيرة خبراء العالم العربي لإعداد تقرير قانوني يوثّق هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحقّ الشعب الفلسطيني، والتي سيتمّ تسليمها للمعنيين بالأمر كمساهمة من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعم التوجه العربي والدولي لإبراز الانتهاكات، والمطالبة بتحقيق العدالة الدولية بمحاكمة المنتهكين أمام المحاكم الدولية المختصّة.
من جهته قال رئيس المركز العربي للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد النادي، في كلمته الترحيبية: إنّ المركز يفخر منذ تأسيسه بنشره لثقافة الوعي بالقانون الدولي الإنساني، وبأهمية هذا التخصص الحيوي، خاصة في منطقتنا العربية، مضيفًا: أننا في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني نسعى إلى أن نكون مظلّة لكافة الخبراء والمختصّين في مجال القانون الدولي الإنساني، والمجالات الأخرى المتّصلة به؛ وذلك بهدف تعزيز نشر وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة في هذا المجال، وتبسيط المفاهيم القانونية المعقدة المتعلقة به؛ حتى تصبح متاحة لجمهور واسع. وفي سبيل تحقيق هذا المبتغى يسرّنا أن نضع بين أيديكم موقعنا الإلكتروني الجديد وفي نسخته التجريبية، والذي يتضمّن مجموعة متنوعة من الوثائق، والدراسات، والأخبار، وغيرها؛ حيث تمّ تصميمها بأسلوب يسهّل الوصول إليها.
ودعا في كلمته كلَّ المهتمين بالقانون الدولي الإنساني إلى زيارة الموقع للتعرف أكثر على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني، وتطلعاته المستقبلية لخدمة البحث العلمي في منطقتنا العربية.