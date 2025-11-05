جامعة جازان تختتم برنامج "تماسك" لتعزيز الوعي الفكري والوحدة الوطنية

وحقق برنامج "تماسك" مؤشرات نجاح متميزة عكست مدى فاعليته وتأثيره الإيجابي في الفئة المستهدفة حيث بلغ عدد المستفيدين 850 مستفيد ومستفيدة، وشارك في تنظيمه 153 متطوعًا ومتطوعة، وتؤكد هذه النتائج حرص جامعة جازان على المساهمة الفعالة في تحقيق رسالتها المجتمعية والوطنية ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتعزيز اللحمة الوطنية.