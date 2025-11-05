جامعة جازان تختتم برنامج "تماسك" لتعزيز الوعي الفكري والوحدة الوطنية

اختتمت جامعة جازان فعاليات برنامج "تماسك " لعام 2025م، والذي استهدف طلاب وطالبات الجامعة بهدف تعميق القيم الوطنية الراسخة وتعزيز الوعي الفكري لدى أفراد المجتمع، وغرس روح التماسك والترابط الاجتماعي بما يسهم في تعزيز الأمن الفكري.
ونفذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختصة، واستمرت فعالياته أكثر من شهرين حيث تم طرح موضوعات فكرية قيّمة قدمها فضيلة المستشار الشرعي بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبه.
وجاء برنامج "تماسك" لتحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية والمجتمعية، أبرزها: تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع وقيادته الرشيدة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لولاة الأمر، وبناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً قائم على القيم الدينية الصحيحة، وغرس روح الأخوة والمساندة وروح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع.
وقد تميز البرنامج باتساع نطاق تنفيذه ليشمل كليات الجامعة المختلفة، حيث أُقيم في: الكلية الجامعية بالدرب، والكلية الجامعية بفرسان، والكلية الجامعية بالداير، والكلية التطبيقية بالعارضة، بالإضافة إلى الكلية الجامعية بمنطقة جازان.
وحقق برنامج "تماسك" مؤشرات نجاح متميزة عكست مدى فاعليته وتأثيره الإيجابي في الفئة المستهدفة حيث بلغ عدد المستفيدين 850 مستفيد ومستفيدة، وشارك في تنظيمه 153 متطوعًا ومتطوعة، وتؤكد هذه النتائج حرص جامعة جازان على المساهمة الفعالة في تحقيق رسالتها المجتمعية والوطنية ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتعزيز اللحمة الوطنية.