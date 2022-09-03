"صحة حائل" تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية

شارك الدكتور مشعل عبدالله النعيس، من صحة منطقة حائل، في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، الذي عُقد في منطقة الرياض من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري؛ حيث قدّم محاضرة بعنوان: "اتفاقيات الممارسة التعاونية".