"صحة حائل" تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية

شارك الدكتور مشعل عبدالله النعيس، من صحة منطقة حائل، في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، الذي عُقد في منطقة الرياض من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري؛ حيث قدّم محاضرة بعنوان: "اتفاقيات الممارسة التعاونية".
وركز المؤتمر على التعريف بدور الصيدلي الإكلينيكي في تحديد الخطة العلاجية، والعمل مع الفريق الصحي داخل المستشفيات أو الرعاية الأولية، ومحاور أخرى كثيرة.
وعَقَد ورش عمل متعددة متعلقة بالقيادة في مجال الصيدلة والبحوث والتدريب، بمشاركة العديد من المتحدثين المتخصصين من داخل وخارج المملكة.
يُذكر أن الدكتور مشعل النعيس، حاصل على البورد السعودي في تخصص "الصيدلة الإكلينيكية- علاجيات طب الباطنة"، ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كاستشاري في ذات التخصص، ويعد من الكفاءات والقيادات المتميزة في صحة منطقة حائل.