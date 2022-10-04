محافظ القنفذة يُدشن الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي

دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلال أكتوبر الجاري، في مقر المحافظة.
جاء ذلك بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري، وفريق العمل، والمدير التنفيذي لجمعية "لا بأس" الصحية بالقنفذة حمزة الزبيدي كجهة داعمة لهذه الحملة، وتحت شعار "رايتك وردية".
وقال مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري: إن الحملة تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري، وتتخلّلها العديد من البرامج والأنشطة الميدانية، وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من الجهات للوصول للفئة المستهدفة.
وأوضح أنه تم تشكيل فرق عمل لهذه الحملة، بمشاركة أكثر من 100 متطوع للحملة.
وأكد "العمري" ضرورة حثّ المستفيدات على أهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.
ونوه إلى سعي وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي الصحي لتعزيز صحة المجتمع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، مشيدًا بجهود القطاعات الصحية المشاركة.
كما قدم شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه للصحة بالقنفذة، وأيضًا لجمعية لا بأس الصحية بالقنفذة على دعمها، مشيدًا بتكامل الجهات الحكومية بتعاونهم في هذه الحملة.