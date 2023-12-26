صالون المهرة بجدة يحتفي بـ"الطاسان" في أمسية ثقافية متفردة

احتفى صالون المهرة بجدة- بالتعاون مع الشريك الأدبي تغريد إبراهيم الطاسان- في أمسية متفردة، دارت حول تساؤلات فردية واجتماعية، بين الهوية السعودية الأصيلة والموروث الثقافي، إضافة إلى علاقة المرأة بالرجل، وتشكيل الرأي الانطباعي.
أدارت اللقاء الصحفية إيمان بدوي، والتي بدأت بقراءة مقتطفات من كتاب الطاسان "هلا شققت عن قلبه"، وقالت إنها وجدت من خلال هذا الكتاب دعوة صريحة لتقبل الرأي الآخر المختلف.
يذكر أن الكاتبة تغريد الطاسان لها عديد المؤلفات من أبرزها "هلا شققت عن قلبه"، وكتاب "فلسفة سعادة"، وحاصلة على جائزة أفضل مقال صحفي من منتدى الإعلام السعودي في دورته السابقة، وكتبت في عديد الصحف والمجلات المحلية والخليجية.