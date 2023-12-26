صالون المهرة بجدة يحتفي بـ"الطاسان" في أمسية ثقافية متفردة

يذكر أن الكاتبة تغريد الطاسان لها عديد المؤلفات من أبرزها "هلا شققت عن قلبه"، وكتاب "فلسفة سعادة"، وحاصلة على جائزة أفضل مقال صحفي من منتدى الإعلام السعودي في دورته السابقة، وكتبت في عديد الصحف والمجلات المحلية والخليجية.