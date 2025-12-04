"بيئة مكة" تعزّز منظومة الأمن الغذائي بإطلاق فرص استثمارية كبرى في القنفذة والخرمة والليث

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة عن توقيع أربع اتفاقيات لتسليم مواقع استثمارية ضمن معرض جدة الدولي للزراعة لعام 2025، بهدف إنشاء سلسلة من المشاريع النوعية التي تدعم منظومة الأمن الغذائي وتنمية قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني في المنطقة، بما ينسجم مع توجه الوزارة نحو تمكين المستثمرين ورفع كفاءة الإنتاج بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهدت محافظة القنفذة توقيع اتفاقية لتسليم موقع استثماري لإنشاء مشروع المدينة الزراعية (بحلي 3) بالشراكة مع شركة بيت التنمية الريفية، ويقام المشروع على مساحة واسعة تبلغ 1,118,131.08 م² في مركز حلي، ويُعد من أكبر المشاريع الزراعية الحديثة في المنطقة. ويهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الفواكه الاستوائية عبر استخدام تقنيات متقدمة في البيوت المحمية والإدارة الذكية للموارد، بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 5 آلاف طن من الفواكه سنويًا، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتنشيط القطاع الزراعي وخلق بيئة استثمارية متقدمة في المحافظة.
وفي الإطار ذاته، أعلن الفرع عن ثلاث فرص استثمارية لإنشاء مشاريع لإنتاج الدواجن اللاحمة في القنفذة والخرمة والليث، وذلك عبر عقود استثمارية تمتد لـ19 عامًا وبشراكات مع شركات وطنية رائدة. حيث يقام المشروع الأول في محافظة القنفذة على مساحة 8,000,000 م² لصالح شركة الحجاز المتخصصة للدواجن بطاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون طير سنويًا، فيما يأتي المشروع الثاني في محافظة الخرمة على مساحة 200,000 م² للمستثمر صلاح بن صالح السواط بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين طير سنويًا، أما المشروع الثالث في محافظة الليث فيقام على مساحة 500,000 م² لصالح شركة السنبلة للدواجن بطاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون طير سنويًا.
وتعكس هذه المشاريع الحيوية قدرة المنطقة على استقطاب استثمارات مؤثرة في منظومة الإنتاج الحيواني، بما يعزز وفرة المنتج المحلي ويقوي سلاسل الإمداد، إلى جانب دورها في دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات المستهدفة عبر خلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئة تشغيل تعتمد على أحدث الممارسات في إدارة وتشغيل مشاريع الدواجن.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه المشاريع تمثل امتدادًا لخطط الوزارة الرامية إلى تطوير المدن الزراعية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمشاريع الحيوانية، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز مسار الاستدامة وتسهم في تحقيق الاكتفاء وتنمية الاقتصاد الريفي بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.