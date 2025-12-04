"بيئة مكة" تعزّز منظومة الأمن الغذائي بإطلاق فرص استثمارية كبرى في القنفذة والخرمة والليث

وفي الإطار ذاته، أعلن الفرع عن ثلاث فرص استثمارية لإنشاء مشاريع لإنتاج الدواجن اللاحمة في القنفذة والخرمة والليث، وذلك عبر عقود استثمارية تمتد لـ19 عامًا وبشراكات مع شركات وطنية رائدة. حيث يقام المشروع الأول في محافظة القنفذة على مساحة 8,000,000 م² لصالح شركة الحجاز المتخصصة للدواجن بطاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون طير سنويًا، فيما يأتي المشروع الثاني في محافظة الخرمة على مساحة 200,000 م² للمستثمر صلاح بن صالح السواط بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين طير سنويًا، أما المشروع الثالث في محافظة الليث فيقام على مساحة 500,000 م² لصالح شركة السنبلة للدواجن بطاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون طير سنويًا.