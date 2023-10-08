مدير تعليم الطائف يؤكد على الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية الانضباط المدرسي للطلاب والطالبات، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، كما أكد على دور الإشراف التربوي "بنين- بنات" في المساهمة في تنمية جيل رؤية 2030 تنمية صالحة، وإعداده للحياة بوجهٍ عام، وإعداده ليواكب المتغيرات ويتعلم مهارات القرن الحادي والعشرين، وإكسابها له باستخدام التفكير الناقد والتفكير الإبداعي.