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"أمانة عسير" تُنَفّذ أكثرَ من 21 ألف جولة رقابية وتغلق 650 منشأة مخالفة

خلال شهرين للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية والتعليمات
أمين منطقة عسير عبدالله الجالي
أمين منطقة عسير عبدالله الجالي
سبق
سبق

نفّذت أمانة منطقة عسير 21.444 جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين، شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 650 منشأة تجارية مخالفة، وضبط 9.615 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات.

وأكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة، مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات المنصوص عليها؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

أمانة منطقة عسير
جولة رقابية

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