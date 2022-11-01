"أمانة عسير" تُنَفّذ أكثرَ من 21 ألف جولة رقابية وتغلق 650 منشأة مخالفة

وأكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، أن الفِرَق الميدانية بالأمانة، مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية على مدار الساعة؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات المنصوص عليها؛ داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.