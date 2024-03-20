الطائف.. "الزايدي" يقف على الاحتياجات البلدية لحي القلت ومخطط الرميدة

تفقّد أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي حي القلت ومخطط الرميدة، ضمن برنامج جولاته على الأحياء، وتلمس الاحتياجات الآنية والمستقبلية من الخدمات البلدية المختلفة.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الأهالي والاستماع إلى رؤاهم وتطلعاتهم، ووقف على بعض الملاحظات بناءً على شكاوى الأهالي والحاجة إلى معالجتها بالتنسيق مع شركاء الأمانة، واطلع على سير العمل على مشاريع خدمية جارية بالحي للتسهيل على المواطنين والمقيمين.
كما وقف على مخطط الرميدة الواقع شمال شرق المحافظة، واطلع على أعمال التنظيم والتأهيل والتهذيب بالموقع، واطلع على احتياجات المخطط من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الدراسات التي أعدتها الأمانة والطلبات المقدمة من الأهالي، واستمع إلى عدد من المواطنين حول متطلبات التطوير بالموقع وتعزيز البنية التحتية.
وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن برنامج الوقوف على الخدمات البلدية بالأحياء، والاطلاع على المشروعات الجارية وسير العمل فيها، وإزالة أي عقبات تعترضها، وقد وجه أمين الطائف الوكلاء والمختصين بدراسة كل الاحتياجات والطلبات والعمل على تلبيتها وفق المخصصات المعتمدة والإمكانات المتاحة، والعمل على التسهيل على أهالي الأحياء وراحتهم.