الطائف.. "الزايدي" يقف على الاحتياجات البلدية لحي القلت ومخطط الرميدة

كما وقف على مخطط الرميدة الواقع شمال شرق المحافظة، واطلع على أعمال التنظيم والتأهيل والتهذيب بالموقع، واطلع على احتياجات المخطط من الخدمات البلدية المختلفة، وفق الدراسات التي أعدتها الأمانة والطلبات المقدمة من الأهالي، واستمع إلى عدد من المواطنين حول متطلبات التطوير بالموقع وتعزيز البنية التحتية.