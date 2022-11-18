"الخيال" يلتقي طلاب معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية‎

التقى نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبد العزيز بن عبد الله الخيّال، في مقر الهيئة في الرياض، الدارسين في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بحضور مدير عام المعهد الدكتور عادل بن حسن العمراني.
ونوّه نائب رئيس الهيئة إلى الدعم الذي تجده الهيئة من قبل القيادة، مبينًا اختصاصاتها وتنظيمها، والأهداف والمهام التي تقوم بها، والملفات التي تعمل عليها.
وأشار "الخيّال" إلى مدى الارتباط الوثيق والشراكة الدائمة بين الهيئة ووزارة الخارجية على كافة الأصعدة، والتنسيق الدائم والمستمر بينهما بما يحقق النجاح.
واطلع الطلاب الدارسون ضمن برامج المعهد، على أهم الاختصاصات التي تؤديها الهيئة على المستوى الخارجي، وشراكاتها الفاعلة مع عددٍ من المنظمات في هذا المجال.
وتعرّف الدارسون على صكوك حقوق الإنسان الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة.
وقام الطلاب بجولة على مرافق الهيئة، شملت: مركز المستفيدين، ومركز الاتصال الموحد، والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستفيدين.