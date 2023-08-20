شاهد.. قيادات التعليم ومديرو الدوائر الحكومية بالطائف يشاركون في انطلاقة العام الدراسي

انتظم اليوم الأحد أكثر من 200 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمختلف المراحل الدراسية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا (رنية، والخرمة، والمويه، وميسان، وتربة)، مع بداية العام الدراسي الجديد 1445، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
وانطلق العام الدراسي بحضور وانتظام الطلبة في كل المراحل التعليمية في مدارس المحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميًّا؛ حيث استهل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، زيارته التفقدية مع بداية الدوام المدرسي في ثانوية القيروان، واطلع عن قرب على كل الأعمال التنظيمية والتعليمية بدايةً من الطابور الصباحي وتفاعل الطلبة مع معلميهم في القاعات الدراسية.
ووقف المساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي على سير العملية التعليمية في مجمع أسعد بن أبي زرارة وعمورية؛ فيما زار المساعد للشؤون التعليمية الدكتور ساعد الثبيتي ثانوية الفيصل وتابع عملية اصطفاف الطلبة في الطابور الصباحي وعملية انتظام الطلبة على مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 750 مشرفًا تربويًّا ومشرفة تربوية في استقبال الطلبة وانطلاقة العام الدراسي، وانتظام الطلبة على مقاعد الدراسة، ودعم ومساندة وتمكين المدارس، ومشاهدة البرامج التي أعدتها المدارس لاستقبال الطلبة، وتدشين الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي.
من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في بيان ورد لـ"سبق"، أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وبدأت بترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية وفق آلية وإجراءات محددة؛ لضمان وصولها في وقت مبكر.
وأضاف الغامدي: عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية وكذلك تجهيز حافلات النقل المدرسي للطلبة المسجلين في الخدمة.
وأكد الدكتور "الغامدي" في الوقت ذاته الدور الفاعل لأولياء أمور الطلاب في التهيئة والتحفيز، وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة لضمان عام دراسي ناجح.
وأشار إلى أن مشاركة المسؤولين في قيادة منطقة الطائف، وأمانة الطائف، والشؤون الصحية، في انطلاقة العام الدراسي الجديد؛ تأتي دعمًا منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عامًا دراسيًّا جادًّا ومتميزًا، وكذلك تعزيزًا لمكانة المعلم وتحفيزًا للطلبة؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، وإطلاع المسؤولين كذلك على برامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والتي أعدتها المدارس للطلاب المستجدين.
وأعرب "الغامدي" عن شكره وتقديره لكل المسؤولين بالطائف، وعلى رأسهم المحافظ الأمير سعود بن نهار بن سعود، على هذه المشاركة الفاعلة التي تعد امتدادًا للأعمال الداعمة للتعليم؛ متمنيًا للجميع عامًا حافلًا بالإبداع والتميز.