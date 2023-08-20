شاهد.. قيادات التعليم ومديرو الدوائر الحكومية بالطائف يشاركون في انطلاقة العام الدراسي

وأشار إلى أن مشاركة المسؤولين في قيادة منطقة الطائف، وأمانة الطائف، والشؤون الصحية، في انطلاقة العام الدراسي الجديد؛ تأتي دعمًا منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عامًا دراسيًّا جادًّا ومتميزًا، وكذلك تعزيزًا لمكانة المعلم وتحفيزًا للطلبة؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، وإطلاع المسؤولين كذلك على برامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والتي أعدتها المدارس للطلاب المستجدين.