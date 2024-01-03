جمعية ألزهايمر و"ماكسيموس الخليج" توقّعان مذكرةَ تفاهم

وقّعت "ماكسيموس الخليج"، والجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر، اليوم الأربعاء، مذكرةَ تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات في مجال طرح المبادرات والفعاليات.
كما تهدف إلى التعاون في العديد من المجالات المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مستقبلًا بين الطرفين.
وقّع المذكرةَ نائبُ الرئيس الأعلى لـ"ماكسيموس الخليج" نيكولاس برنس، وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر "د. فواز العلمي".
وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المشترك بين الجهتين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ووحدة الجهود لما فيه المصلحة المشتركة بين الطرفين؛ من أجل توسيع نطاق العمل الخيري.
وحدّدت مذكرةُ التفاهم ثلاثَ سنوات كفترة أولية للتعاون، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين، بما يتيح المجال لترسيخ شراكة استراتيجية على المدى الطويل.
وتعليقًا على توقيع المذكرة، قال "نيكولاس برنس": إن المذكرة تمثّل منطلقًا لبدء العمل المشترك مع الجمعية.
وأشار إلى أنّ هذا التعاون سيسهم في تحقيق رؤية "ماكسيموس الخليج" الرامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الخيرية.
فيما عبّر الدكتور فواز العلمي، عن خالص شكره وتقديره لإدارة "ماكسيموس الخليج"، على حسن التعاون، مبديًا استعدادَ جمعية "ألزهايمر" لتعزيز آفاق العمل المشترك مع "ماكسيموس" في مختلف المجالات.
وأشار "د. العلمي" إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية للجمعية مع مختلف الكيانات المحلية والأجنبية؛ لتعزيز جهودها في العمل التطوعي.