اختتام فعاليات الندوة العالمية الطبية العاشرة لجراحة العيون في الكاميرون

من جهته، ثمن مدير مكتب الندوة العالمية عبد الكريم أبو يريما جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على هذا الدعم الإنساني الفريد الذي يعيد الأمل والنور لمئات المرضى والمصابين الذين فقدوا الإبصار حيث يعاني أهالي المنطقة الشمالية من داء الماء الأبيض ويحتاجون للمزيد من القوافل الطبية التي تساعدهم على استعادة الرؤية بعون الله، مجاناً ودون مقابل.