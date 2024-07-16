اختتام فعاليات الندوة العالمية الطبية العاشرة لجراحة العيون في الكاميرون

اختتمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي فعاليات قافلتها الطبية العاشرة لجراحة العيون في مدينة ماروا بالشمال الكاميروني في الفترة من ( 2 - 11 يوليو 2024)، نفذت فيها (284) عملية جراحية و(798) كشفاً طبياً.
تضم القافلة (10) أطباء متخصصين في علاج وجراحة العيون. وفور وصولهم إلى المستشفى ومعاينة حجرات العمليات والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية أجروا في اليوم الأول (23) كشفاً و(41) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء.
وكان مكتب الندوة العالمية في الكاميرون قد مَهّد لوصول القافلة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لإتمامها والقيام بمهامها على الوجه الأمثل حيث استصدر تراخيص وزارة الصحة وأبلغ مفوضيتها والمستشفى التي تستقبل القافلة وأشعر السفارة السعودية في الكاميرون بموعد القافلة.
من جهته، ثمن مدير مكتب الندوة العالمية عبد الكريم أبو يريما جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً على هذا الدعم الإنساني الفريد الذي يعيد الأمل والنور لمئات المرضى والمصابين الذين فقدوا الإبصار حيث يعاني أهالي المنطقة الشمالية من داء الماء الأبيض ويحتاجون للمزيد من القوافل الطبية التي تساعدهم على استعادة الرؤية بعون الله، مجاناً ودون مقابل.