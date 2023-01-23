استفاد منه 25 متدربة.. تدشين البرنامج التدريبي الباريستا الاحترافية بـ"المندق"

افتتحت مديرة بنك التنمية الاجتماعية شريفة الغامدي البرنامج التدريبي الباريستا الاحترافية يوم أمس الأحد والمنفذة من قِبل الجمعية الأهلية ببيدة بالشراكة مع الجمعية النسائية للتنمية الأسرية رؤى والمقامة في مقر جمعية رؤى بمحافظة المندق والمدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تأهيل المستفيدات لسوق العمل الحر وتدريبهم إلى الطرق الاحترافية لصناعة القهوة ومعرفة تاريخها ونشأتها وأنواعها وإكسابهم المهارات اللازمة.
وأوضحت شريفة الغامدي أن عدد المستفيدات وصل إلى 25 متدربة وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبينة أهمية التنوع في التدريب لدى الفئة الشابة وتشجيعهم على الاستمرارية في تطوير مهاراتهم.
وتطرقت حنان أحمد الزهراني إلى أهمية دعم المستفيدات بمثل هذه البرامج التدريبية التي تؤهلهم لسوق العمل وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي وممارسة المهارات المكتسبة من هذا البرنامج التدريبي في مشروعاتهم الخاصة بشكل احترافي.
وفي اليوم التدريبي الثاني، زار مشرف البرامج التدريبية والتأهيلية بإدارة بنك التنمية الاجتماعية بالرياض معاذ الدعيج وعدد من ممثلي بنك التنمية الاجتماعية بفرع الباحة ومشرف البرنامج صالح عبدالمجيد، حيث وضح معاذ أبرز منتجات بنك التنمية والتي تستهدف الأسر المنتجة والقروض التمويلية ووجّه بمتابعة برامج البنك الحصرية عبر الموقع الرسمي للبنك والاستفادة منها.