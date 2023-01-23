استفاد منه 25 متدربة.. تدشين البرنامج التدريبي الباريستا الاحترافية بـ"المندق"

افتتحت مديرة بنك التنمية الاجتماعية شريفة الغامدي البرنامج التدريبي الباريستا الاحترافية يوم أمس الأحد والمنفذة من قِبل الجمعية الأهلية ببيدة بالشراكة مع الجمعية النسائية للتنمية الأسرية رؤى والمقامة في مقر جمعية رؤى بمحافظة المندق والمدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تأهيل المستفيدات لسوق العمل الحر وتدريبهم إلى الطرق الاحترافية لصناعة القهوة ومعرفة تاريخها ونشأتها وأنواعها وإكسابهم المهارات اللازمة.