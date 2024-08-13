عسير.. فرع وزارة الصحة يستضيف ملتقى عن الاستثمار الصحي غدًا الأربعاء

يستضيف فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير يوم غدٍ الأربعاء، ملتقى عن الاستثمار الصحي، بمقر الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة عسير، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ووكيل الوزارة المساعد للالتزام خالد البسام، ومدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن قداح الموسى.