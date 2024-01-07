"إنسان" تكرّم الموظفين والإدارات والفروع وتدشّن مشاريعَ العام الجديد

كرّمت الجمعيةُ الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، الموظفين والإدارات والفروعَ بمشاريع التميُّز لعام 2023، ودشّنت مشاريع 2024.
جاء ذلك خلال لقاء حضره المديرُ العام محمد بن سعد المحارب، وموظفو الجمعية، وسفراءُ التميز؛ بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في نقل المعرفة واستدامة الأثر في برامج الجمعية، وذلك في مقرّ الإدارة العامة.
واستعرض اللقاءُ الخطةَ الزمنيّة لمشاريع الجودة والتميّز لعام 2024، والتي تهدف إلى تعظيم أثر التميُّز في برامج وخدمات الجمعية، وأهمّ ملامح الخطة الزمنية لعام 2024، والتي تتركّز على تعظيم دراسات الأثر والعائد الاجتماعي من خدمات الجمعية المقدّمة للمستفيدين، إضافة لتأهيل الجمعية للحصول على شهادة التميز الأوروبي "EFQM" كأول منظمة على مستوى المملكة تتأهّل وتطبّق الإصدار الجديد 2020، ويستمرّ المشروع لمدة 6 أشهر ابتداء من يناير 2024.
كما سيتمّ خلال 2024 التركيزُ على مشروع إدارة المعرفة بعد حصول الجمعية على شهادة التميز وشهادة الجودة "30401" الخاصة بإدارة المعرفة؛ حيث تمّ وضع خطة زمنية تنفيذية تغطي كافة احتياجات الجمعية وفرق العمل؛ لتكون "إنسان" البيئةَ المعرفية الأولى على مستوى القطاع غير الربحي.
وتمّ خلال اللقاء استعراضُ ملامح الخطة الزمنية المعتمدة للجنة العمالية، والتي تتكامل مع دور برامج التميّز؛ لكونها تركّز على إسعاد ورضا العاملين؛ وهي مؤشرات رئيسية في التميّز المؤسسي من حيث الممكنات أو مؤشرات الأداء، وتهدف خطة اللجنة العمالية إلى تحقيق نسبة رضا لدى العاملين لا تقلّ عن "90%" من خلال أكثر من "130" مشروعًا ومبادرة نوعية تم اعتمادها وتدشينها خلال مشاركة الجمعية في ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023.