"إنسان" تكرّم الموظفين والإدارات والفروع وتدشّن مشاريعَ العام الجديد

وتمّ خلال اللقاء استعراضُ ملامح الخطة الزمنية المعتمدة للجنة العمالية، والتي تتكامل مع دور برامج التميّز؛ لكونها تركّز على إسعاد ورضا العاملين؛ وهي مؤشرات رئيسية في التميّز المؤسسي من حيث الممكنات أو مؤشرات الأداء، وتهدف خطة اللجنة العمالية إلى تحقيق نسبة رضا لدى العاملين لا تقلّ عن "90%" من خلال أكثر من "130" مشروعًا ومبادرة نوعية تم اعتمادها وتدشينها خلال مشاركة الجمعية في ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023.