"جامعة شقراء" تنظّم "ملتقى الجودة" للعام الجامعي 1445هـ

نظّمت جامعةُ شقراء، ممثّلة في عمادة التطوير والجودة، اليوم الثلاثاء؛ فعالياتِ ملتقى الجودة للعام الجامعي 1445هـ، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وبحضور عدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالجامعة.
وتضمّنت فعالياتُ الملتقى تسليطَ الضوء على أفضل ممارسات الجودة على مستوى كليات الجامعة، وأفضل الممارسات ذات الأثر المستدام، وتكريم أفضل خمس ممارسات منها، بالإضافة إلى الاحتفاء بخرّيجي برنامج سفراء الجودة بالجامعة.
من جهته أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لما تشهده الجامعة من قفزات تطويرية في مختلف المجالات؛ من أهمّها الجودة في العملية التعليمية.
وقال: إن مثل هذه الفعاليات تعكس استثمارَ الجامعة وسعيَها في تجويد وحوكمة إجراءاتها وتطوير بيئتها التعليمية.
وأضاف: "اليوم تحتفي عمادة التطوير والجودة بتكريم أفضل الممارسات في مجال الجودة، والممارسات ذات الأثر المستدام والاحتفاء بعدد من خرّيجي برنامج سفراء الجودة، لتعلن بذلك بدايتها الحقيقية في العمل على تطوير ورفع جودة وكفاءة البيئة التعليمية.
وكشفت عميدة عمادة التطوير والجودة بالجامعة الدكتورة حنان مهياء العنزي، عن أهداف العمادة بأنْ تصبح رائدة في مجالها بين الجامعات السعودية على مستوى العمل والأفراد؛ وذلك من خلال تطوير الأداء وتجويد العمليات، ورفع قيمة المخرجات، وصولًا إلى الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية.
وتابعت: تسعى عمادة التطوير والجودة إلى ترسيخ ثقافة التطوير والجودة في كل أنشطة الجامعة، مع استمرار عملية الحفاظ على هذه المكتسبات، والانتقال من التطوير والجودة إلى التميز والإبداع.
وحول أفضل الممارسات في مجال الجودة، والتي فازت في ملتقى هذا العام؛ جاءت عمادة القبول والتسجيل في المركز الأول في ممارسة أتمتة توزيع ونشر درجات الأعمال الفصلية، وربطها بالإرشاد الأكاديمي.
فيما حقّقت كليةُ الصيدلة المركزَ الثاني في ممارسة حوكمة الاستبيانات، وكلية التمريض المركز الثالث في ممارسة تطوير نماذج مقننة لضبط جودة الاختبارات وقياس مخرجات التعليم.
كما حقّق قسمُ إدارة الأعمال بشقراء المركزَ الرابع في أفضل ممارسات الجودة؛ من خلال إطلاق حاضنة الأعمال "سحابة الوشم".
وحقّقت مجلةُ "نبض الكلية" التي تصدرها كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، المركزَ الخامس.
وفي مجال الممارسات ذات الأثر المستدام، استعرض الملتقى ممارسةَ السجل المهاري الذي تنفّذه كلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، وممارسة نظام متابعة سير العملية التعليمية، والذي تنفّذه كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية.
فيما تمّ الإعلانُ عن شخصية الجودة للعام الجامعي 1445هـ، والتي سجلت باسم الدكتور علي بن كنيخر العتيبي، من كلية الهندسة بالدوادمي.