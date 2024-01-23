"جامعة شقراء" تنظّم "ملتقى الجودة" للعام الجامعي 1445هـ

وكشفت عميدة عمادة التطوير والجودة بالجامعة الدكتورة حنان مهياء العنزي، عن أهداف العمادة بأنْ تصبح رائدة في مجالها بين الجامعات السعودية على مستوى العمل والأفراد؛ وذلك من خلال تطوير الأداء وتجويد العمليات، ورفع قيمة المخرجات، وصولًا إلى الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية.