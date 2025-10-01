مدير عام بيئة مكة يستقبل القنصل التايلندي ويبحثان التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة

استقبل سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، في مقر الفرع، القنصل العام لمملكة تايلند، يرافقه نائب القنصل العام ورئيسة المراسم والشؤون الاقتصادية والسياسية، في زيارة رسمية هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون بين الجانبين بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى مناقشة آليات تطوير الشراكات في مجالات حماية البيئة وتنمية الموارد المائية ودعم الاستثمارات الزراعية. كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل البرامج المشتركة في مجالات التدريب والبحث العلمي ونقل المعرفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة.
وأكد المهندس وليد آل دغيس أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص فرع الوزارة على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم تطلعات المملكة في المجالات البيئية والزراعية والمائية، مشيدًا بما تمتلكه مملكة تايلند من خبرات متقدمة يمكن الاستفادة منها في هذه القطاعات الحيوية.