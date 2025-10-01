مدير عام بيئة مكة يستقبل القنصل التايلندي ويبحثان التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة

استقبل سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، في مقر الفرع، القنصل العام لمملكة تايلند، يرافقه نائب القنصل العام ورئيسة المراسم والشؤون الاقتصادية والسياسية، في زيارة رسمية هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة.