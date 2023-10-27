الدوام الشتوي ينطلق بكافة مدارس تعليم محايل عسير.. الأحد المقبل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل المُكلف علي بن أحمد آل معنتر الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ، حيث تكون الانطلاقة له بداية من يوم الأحد القادم في كل المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظات والقطاعات التابعة لها "بنين" و"بنات".