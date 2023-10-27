الدوام الشتوي ينطلق بكافة مدارس تعليم محايل عسير.. الأحد المقبل

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل المُكلف علي بن أحمد آل معنتر الدوام الشتوي للعام الدراسي 1445هـ، حيث تكون الانطلاقة له بداية من يوم الأحد القادم في كل المدارس الحكومية والأهلية، بالمحافظات والقطاعات التابعة لها "بنين" و"بنات".
وفي التفاصيل، وجّه "آل معنتر" المدارس إلى التقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع المدارس بالمحافظات؛ حيث يكون الاصطفاف الصباحي للبنين في الساعة "7:00" صباحاً وبداية الحصة الأولى "7:15" صباحاً.
وأهاب "آل معنتر" بأولياء الأمور والطلاب والطالبات ضرورة التقيد بالموعد المحدد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي.
وأكد أن التوقيت الشتوي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات، والحرص على سلامتهم في فصل الشتاء، وما يصاحبه من تغير في الأحوال الجوية.