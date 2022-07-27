صيف 2022 .. تفعيل مبادرة حسن الوفادة تحت شعار "ضيفك هو ضيف عسير كلها"

وفي هذا الجانب، شدد مدير عام التنمية الاجتماعية بهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان على استمرار تفعيل مبادرة حسن الوفادة في نسختها الرابعة تحت شعار "ضيفك هو ضيف عسير كلها" وتطبيق الميثاق العام للمبادرة الذي يرتكز على ثقافة الترحيب بزوار عسير وتوديعهم وتقديم أرقى الخدمات لهم لتعزيز ثقافة الترحاب الأصيلة في أهالي المنطقة منذ القدم.