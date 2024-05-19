نائب أمير جازان يكرم غدًا 1238 طالبًا وطالبةً من المتفوقين

يكرم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين، 1238 طالبًا وطالبةً من المتفوقين والمتفوقات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.