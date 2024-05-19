نائب أمير جازان يكرم غدًا 1238 طالبًا وطالبةً من المتفوقين

يكرم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين، 1238 طالبًا وطالبةً من المتفوقين والمتفوقات بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان.
يأتي ذلك برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وقال مدير تعليم المنطقة ملهي بن حسن عقدي: إن التكريم يشمل 810 طلاب وطالبات من تعليم جازان.
كما يشمل 428 طالبًا وطالبة من تعليم محافظة صبيا، بالصف الثاني الثانوي، الحاصلين على نسبة 100% في التحصيل الدراسي، و100 درجة في الانضباط السلوكي والمدرسي.
يأتي ذلك تحفيزًا لهم ولأسرهم معنويًا؛ بما يعزز استمرارية التفوق لديهم، ويشعل روح التنافسية، ودفع أقرانهم لرفع مستوياتهم التحصيلية والسلوكية.