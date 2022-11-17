جامعة القصيم تحصد المركز الأول بقطاع التعليم في قياس التحول الرقمي 2022

ويعد تحقيق جامعة القصيم للمركز الأول على قطاع التعليم والتدريب الذي يضم أكثر من 36 جهة إنجازًا جديدًا للجامعة، التي تعد الجامعة الوحيدة بالقطاع التي حققت مرحلة الإبداع، بعد أن قفزت من المركز 27 إلى المركز السابع من بين جميع الأجهزة والقطاعات بالمملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2022.