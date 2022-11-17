جامعة القصيم تحصد المركز الأول بقطاع التعليم في قياس التحول الرقمي 2022

حققت جامعة القصيم المركز الأول بقطاع التعليم والتدريب متفردة بمرحلة الإبداع فيه، ومحتلة المركز السابع على جميع الأجهزة والقطاعات بالمملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2022، وذلك خلال ملتقى الحكومة الرقمية الذي أُقيم يوم أمس الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022م بالرياض.
وفي التفاصيل، تسلم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، درع التكريم من محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وذلك خلال إعلان هيئة الحكومة الرقمية عن نتائج قياس التحول الرقمي 2022.
ويهدف ملتقى الحكومة الرقمية إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.
ويعد تحقيق جامعة القصيم للمركز الأول على قطاع التعليم والتدريب الذي يضم أكثر من 36 جهة إنجازًا جديدًا للجامعة، التي تعد الجامعة الوحيدة بالقطاع التي حققت مرحلة الإبداع، بعد أن قفزت من المركز 27 إلى المركز السابع من بين جميع الأجهزة والقطاعات بالمملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي لعام 2022.