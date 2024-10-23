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"توطين نجران" تتفقّد عددًا من محالّ المستلزمات الرجالية
بلغ إجمالي السعوديين العاملين بها 62 موظفًا وموظفة
نفّذت لجنةُ توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على نشاط المستلزمات الرجالية بنجران وشرورة وحبونا، خلال الأسبوع.
وزارت اللجنةُ 62 منشأة؛ لحصر الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في تلك المحال 62 موظفًا؛ منهم موظفة.
فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في المنشآت التي زارتها اللجنة، 38 وافدًا من مختلف الجنسيات.
كما حصرت لجنةُ توطين الوظائف بمنطقة نجران، أربعَ فرص عمل، جارٍ شغلها بالسعوديين.