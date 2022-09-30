"الإسلامية" تنظم خطة دعوية ربع سنوية بمواقع الحرس الوطني في نجران

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الجمعة، المقدم خالد بن عوض القرني المشرف على مكتب الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بنجران.
وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة ممثلة في فرعها بمنطقة نجران وبين وزارة الحرس الوطني ممثلة في جهاز التوجيه والإرشاد بالمنطقة في مجال العمل الدعوي لنشر العقيدة الصحيحة، ومحاربة الأفكار الضالة، وفق منهج الوسطية والاعتدال.
وجرى خلال اللقاء وضع خطة دعوية -ربع سنوية- يتم تنفيذها من قبل فرع الوزارة في مواقع الحرس الوطني المرابطة في المنطقة وعلى امتداد الشريط الحدودي.
ومن جهته، عبر القرني ــ خلال الاستقبال ــ عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها فرع الوزارة بالمنطقة في الفترة الماضية والحالية.
وأوضح "العصيمي" أن هذه الأعمال تأتي تحقيقاً لرؤية وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومواكبة لرؤية المملكة 2030 م.