"الإسلامية" تنظم خطة دعوية ربع سنوية بمواقع الحرس الوطني في نجران

استقبل المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الجمعة، المقدم خالد بن عوض القرني المشرف على مكتب الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بنجران.