"التدريب التقني" ينظّم ورشة عن بُعد لتأهيل قياداته في تصميم الفرص التطوعية

نظّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورشة عمل متخصصة عن بُعد بعنوان: "خطوات تصميم الفرص التطوعية الاحترافية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي"، ضمن جهودها لتعزيز العمل التطوعي المؤسسي ورفع جودة الفرص المتاحة.
واستهدفت الورشة – التي رعاها نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي – قيادات المنشآت التدريبية، ومشرفي الأنشطة، ومسؤولي المسؤولية المجتمعية في مختلف الإدارات والمنشآت بمناطق المملكة، بهدف تمكينهم من أدوات تصميم فرص تطوعية احترافية وجاذبة.
وتناولت الورشة محاور عدة، شملت آليات استخدام المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وطرق تصميم وإضافة الفرص، إلى جانب رصد وتحليل البيانات والإحصاءات المرتبطة بها، بما يعزز كفاءة العمل التطوعي داخل المنشآت التدريبية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للأنشطة، المهندس فهد بن مطيران العنزي، أن الورشة تأتي في سياق تمكين منسوبي المؤسسة من أدوات العمل التطوعي المنظم، وتوحيد المنهجية ورفع جودة الفرص، بما ينعكس على حجم المشاركة ويُعزز الأثر الاجتماعي للمبادرات التدريبية والمجتمعية.