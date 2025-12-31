"التدريب التقني" ينظّم ورشة عن بُعد لتأهيل قياداته في تصميم الفرص التطوعية

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأنشطة، المهندس فهد بن مطيران العنزي، أن الورشة تأتي في سياق تمكين منسوبي المؤسسة من أدوات العمل التطوعي المنظم، وتوحيد المنهجية ورفع جودة الفرص، بما ينعكس على حجم المشاركة ويُعزز الأثر الاجتماعي للمبادرات التدريبية والمجتمعية.