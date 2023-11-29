شاهد.. "الحربي" يدشّن مشروع غرفة مراقبة المدينة في بلدية الفوارة

دشن رئيس بلدية الفوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم، المهندس ماجد بن فهد الحربي؛ غرفة مراقبة المدينة ببلدية الفوارة، بمتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، وبحضور رئيس مركز الفوارة الشيخ عبدالله بن سالم بن نحيت، ومدراء الدوائر الحكومية بالفوارة.
وقال رئيس البلدية المهندس ماجد الحربي: إنه تمّ الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات مراقبة شمل جميع المناطق ذات الأولوية والشوارع الرسمية والميادين، والذي يُعدّ إحدى مبادرات الوزارة المحورية في أعمال الرقابة؛ وهي استخدام الأدوات الرقمية مثل كاميرات الشوارع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بهدف الكشف عن حالات التخريب والتلفيات والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى تركيب اثنتين وثمانين كاميرا ذات جودة عالية، واثنتا عشرة شاشة داخل غرفة مخصصة بالبلدية.
وأكد "الحربي" أن العمل جار لاستكمال هذا المشروع في عام 2024، بإضافة أكثر من تسعين كاميرا أخرى، وزيادة عدد شاشات المراقبة، مضيفًا: نحن في بلدية الفوارة عملنا من منطلق مبدأ مقام الوزارة الذي يهدف إلى استخدام الأدوات الرقمية والتقنية كأحد الحلول الذكية للمحافظة على الممتلكات العامة.