شاهد.. "الحربي" يدشّن مشروع غرفة مراقبة المدينة في بلدية الفوارة

وقال رئيس البلدية المهندس ماجد الحربي: إنه تمّ الانتهاء من مشروع تركيب كاميرات مراقبة شمل جميع المناطق ذات الأولوية والشوارع الرسمية والميادين، والذي يُعدّ إحدى مبادرات الوزارة المحورية في أعمال الرقابة؛ وهي استخدام الأدوات الرقمية مثل كاميرات الشوارع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بهدف الكشف عن حالات التخريب والتلفيات والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرًا إلى تركيب اثنتين وثمانين كاميرا ذات جودة عالية، واثنتا عشرة شاشة داخل غرفة مخصصة بالبلدية.