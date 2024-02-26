"رؤية وكفاءة وتمكين".. تكليف امرأة بمهام مدير التعليم لأول مرة في شقراء

ويحدث هذا التكليف في شقراء لأول مرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وتماشيًا مع تمكين المرأة من المناصب القيادية التي أثبتت من خلالها كفاءتها وجدارتها بالقيام بها، كما يأتي مواكبًا لدعم قيادة المملكة لهذا التمكين، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن انطلاق المملكة في رحلة إصلاحية غير مسبوقة.