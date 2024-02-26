"رؤية وكفاءة وتمكين".. تكليف امرأة بمهام مدير التعليم لأول مرة في شقراء

كلّف مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، الدكتورة سهام حمد الشعلان، بأعمال ومهام مدير التعليم؛ لتمتعه بإجازته الاعتيادية التي بدأت الأحد ١٥ شعبان، وتنتهي الخميس ١٩ شعبان ١٤٤٥هـ.
ويحدث هذا التكليف في شقراء لأول مرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠، وتماشيًا مع تمكين المرأة من المناصب القيادية التي أثبتت من خلالها كفاءتها وجدارتها بالقيام بها، كما يأتي مواكبًا لدعم قيادة المملكة لهذا التمكين، وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن انطلاق المملكة في رحلة إصلاحية غير مسبوقة.
ويواكب هذا التمكين والدعم للمرأة السعودية ما صرح به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بأن المرأة السعودية باتت اليوم شريكًا للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة.
والدكتورة سهام الشعلان تعمل مساعدًا لمدير التعليم للشؤون التعليمية بنات، ولها سجل زاخر بالخبرات العلمية والعملية، فهي تحمل شهادة الدكتوراه في تعليم الرياضيات، وعملت مشرفة تربوية للرياضيات، ومشرفة للجودة الشاملة، كما كانت رئيسة لقسم الإشراف التربوي بالإدارة.
وشاركت "الشعلان" في تحكيم العديد من البحوث ضمن عملها في جائزة المبادرات الإبداعية للإشراف التربوي على مستوى وزارة التعليم، وضمن اللجان العلمية لمؤتمرات تعليم الرياضيات وتعلمها التابعة لمركز التميز بجامعة الملك سعود.
ورأست وشاركت في العديد من اللجان، وقدمت مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل، كما قدمت عددًا من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة، إضافة إلى عملها باحثًا مساعدًا في الفريق البحثي للدراسة التقويمية لمشروع تطوير الرياضيات والعلوم، ومستشارًا تعليميًّا في إدارة مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.