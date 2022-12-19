كشفت شركة إسمنت حائل عن انطلاق برنامج "إسمنت حائل التدريبي للحرف الإسمنتية" في نسخته الثانية، بالتعاون مع جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل.
وأوضحت الشركة في تصريح اختصت به "سبق" أن البرنامج التدريبي استهدف في نسخته الثانية التي تستمر لمدة أسبوع يتم خلاله تدريب 15 فتاة في دورة "فن الكونكريت"، وتزويدهن بمهارات حرفية لصناعة قوالب إسمنتية بطرق عصرية ومبتكرة بقيادة المدربة نضال البقعاوي.
وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مسار "الإبداع والابتكار" في استراتيجية إسمنت حائل للمسؤولية الاجتماعية، وتفعيلاً لدورها في مساعدة وتشجيع النساء المستفيدات من الجمعية على اكتساب مهنة حرفية وصناعات يدوية تسهم في ضمان دخل مالي مستدام ومبتكر لهذه الشريحة من المجتمع.
وأضافت أن هذا التعاون يتوافق مع استراتيجية جمعية أجا النسائية الأهلية بحائل الرامية إلى تنمية الأسر المنتجة من خلال تنفيذ مثل هذا النوع من برامج التدريب المهني والحرفي كأحد منتجات الجمعية غير المالية الذي يطمح إلى تمكين الأسر المنتجة من إنتاج منتجات تنافسية وتسويقها محلياً ودولياً مما يرفع من إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص".