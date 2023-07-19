انطلاق معسكر بناء القادة لأيتام إخاء الأحد المقبل

تنطلق فعاليات معسكر بناء القادة الذي تنظّمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في منطقة عسير بأبها، يوم الأحد القادم 23 يوليو الجاري، ويستمرّ لمدة 5 أيام، تحت شعار "قادة المستقبل"، وبمشاركة 45 ابنًا من كافة فروع المؤسسة بالمملكة البالغ عددها تسعة فروع، وذلك في بيت الطالب التابع لإدارة تعليم عسير، وبمشاركة م. عمر بن عبد الرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء، ومديري الفروع، ومدراء الإدارات بالمؤسسة، وعدد من المتطوعين بمنطقة عسير.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن معسكر بناء القادة يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للأبناء المشاركين وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل الجماعي وأعمال التطوع، بالإضافة إلى إكسابهم المعرفة التمكينية وبناء القدرات وتطويرها.
وبيّن م. عمر أن برنامج المعسكر يتضمّن فعاليات متنوعة وأنشطة يومية مكثفة ودورات تدريبية وتأهيلية، بأساليب تحاكي ممارسة الحياة اليومية؛ حيث جمع بين مسارات التمكين والتدريب والترفيه والنشاط الرياضي والثقافي والمبادرات التطوعية، واكتشاف المهارات وزيارة المعالم السياحية بالمنطقة.
وأضاف: أن المؤسسة تعمل بالمواءمة مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم البرامج التمكينية للأيتام، والعمل على تدريب الأيتام وتأهيلهم للدمج الاجتماعي والاعتماد على الذات، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية تماشيًا مع رؤية المملكة 2023م.
ونوّه الحسين إلى دعم القيادة للقطاع غير الربحي وللأيتام ذوي الظروف الخاصة، برعايتهم وتمكينهم وتحسين جودة حياتهم، كما قدم شكره لجميع الداعمين لمعسكر قادة المستقبل من أفراد ومتطوعين وجهات ومؤسسات ومدربين.