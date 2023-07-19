انطلاق معسكر بناء القادة لأيتام إخاء الأحد المقبل

تنطلق فعاليات معسكر بناء القادة الذي تنظّمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في منطقة عسير بأبها، يوم الأحد القادم 23 يوليو الجاري، ويستمرّ لمدة 5 أيام، تحت شعار "قادة المستقبل"، وبمشاركة 45 ابنًا من كافة فروع المؤسسة بالمملكة البالغ عددها تسعة فروع، وذلك في بيت الطالب التابع لإدارة تعليم عسير، وبمشاركة م. عمر بن عبد الرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء، ومديري الفروع، ومدراء الإدارات بالمؤسسة، وعدد من المتطوعين بمنطقة عسير.